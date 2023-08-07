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İzne gelen er trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Adana#Ferhat Açmaz#Trafik Kazası
İzne gelen er trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 16:57

Adana'da kullandığı motosikletle, park halindeki kamyonete arkadan çarpan Ferhat Açmaz, hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ta er olarak askerlik yapan Açmaz'ın, izne geldiği memleketinde akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen Ferhat Açmaz'ın kullandığı 01 YY 566 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yolun kenarında park halindeki 01 MB 5188 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İzne gelen er trafik kazasında hayatını kaybetti

Açmaz, kazanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Açmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzne gelen er trafik kazasında hayatını kaybetti

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Otopsisinin ardından toprağa verilen Açmaz'ın, Tokat'ta er olarak vatani görevini yaptığı, iznini geçirmek için geldiği kentte akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi. 

İzne gelen er trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Adana#Ferhat Açmaz#Trafik Kazası

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