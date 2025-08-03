İzmit'teki çiftlikte özel olarak üretiliyorlar: Değerleri 10 milyon liraya kadar çıkıyor

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde bulunan at çiftliklerinde milyonluk yarış atlarına özel olarak bakılıyor. Taylara ise daha özel bakım yapılıyor. Selanik At Çiftliği'nde bakılan tayların yemleri ve ilaçları özel olarak hazırlanıyor.

Özellikle İngiliz atlarının bakıldığı Akmeşe bölgesinde babadan alınan spermler anneye aşılanıyor. Taylar genlerini hem anne hem de babadan alırken, annenin soyunun daha etkili olduğu biliniyor.

Yaklaşık 30 yıldır atlarla ilgilenen Musa Özden taylar hakkında önemli bilgiler verdi. Anne ve babanın geninin iyi araştırıldığını ifade eden Özden, "Hipodromlardaki tüm analizleri yapıldıktan sonra aşıma tutuluyor. Anne-babanın performansı, koşan yavrularının performansı belirleyici özellikler. İyi orjinli bir at, 3, 5, 10 milyona alıcı bulabilir. Daha başarılı anneleri önemsiyorum. Tabii ki babanın da baskınlığı var" dedi.

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Tayların bakıcısı Hakime Kahraman ise, "Yemlerinde çok özen gösteriyoruz. Vitaminleri, ilaçları, proteinleri hepsi ayrı. Önceliğimiz hep taylar. Annelerinden ayrılmazlar. Ayrılsalar birbirlerine hemen seslenir ve bulurlar" diye konuştu.