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Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

İzmit'te yardım etmek isterken hastanelik oldu

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İzmit'te yardım etmek isterken hastanelik oldu
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İZMİT'te Yücel Kaya(30), erkek arkadaşı K.D.'nin darbettiği B.Ç.'ye yardım etmek isterken bıçaklandı. Kaya tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli K.D. gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücel Kaya’yı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Kaya, hayati tehlikeyi atlattı.

Olay, İzmit sahil kenarında dün gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini gören Yücel Kaya, koşup ayırmaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşı K.D. (31) ile aralarında tartışma çıkan Kaya, kalbinin altından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücel Kaya’yı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Kaya, hayati tehlikeyi atlatırken, olay sonrası kaçan K.D. polisin takibi sonucu gözaltına alındı. 

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