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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

İzmit’te torbacı operasyonu: 3 gözaltı

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İzmit’te torbacı operasyonu: 3 gözaltı
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İZMİT’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 693 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te uyuşturucu kullanan bir kişiyi bir miktar bonzai ile yakaladı. Polis, uyuşturucu kullanan kişinin ifadesi doğrultusunda uyuşturucu satan kişilerin peşine düştü. Torbacı olarak adlandırılan M.D., O.K. ve M.N. yakalanırken, 1 kilo 693 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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