İzmit’te sayıları 491’e çıktı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri İzmit Körfezi’nde sayım yaptı. Kurumlar tarafından ‘İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi’ kapsamında yapılan sayımda, geçen yıl ve bu yıl yapılan flamingo sayımı arasında 132 bireylik bir artış olduğu gözlemlendi. Biyolog, veteriner ve kuş gözlemcilerinin katıldığı sayımda toplam 491 flamingo olduğu tespit edildi.

168 KUŞ TÜRÜ

Flamingoların ağustos ayında sulak alana yeni yavrularıyla birlikte geldiği ve eylül ayına kadar yavrularıyla bu süreyi burada geçirdikleri gözlemlendi. Ayrıca su kuşu sayım ve izleme çalışmasında balaban, gümüş martı, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın ve karabatağın da aralarında olduğu 28 tür su kuşu görüldü. Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.