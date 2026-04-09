İzmit'te Roman kültürü rüzgarı esti

#Kocaeli#Dünya Romanlar Günü#Kutlama
İzmitte Roman kültürü rüzgarı esti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 14:03

Kocaeli'de Dünya Romanlar Günü, kortej yürüyüşü, konser ve dans gösterileriyle kutlandı. "İlle de Roman olsun" şarkısı İzmit Kent Meydanı'nda çalınırken, etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği iş birliğinde düzenlenen programlarda Roman kültürüne ait müzik ve danslar sergilendi. Dün gün boyu süren etkinliklerde farklı kesimlerden vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikler, Cumhuriyet Bulvarı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile Roman dernek temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte müzik ve dans eşliğinde renkli görüntüler oluştu. Bando takımıyla ilerleyen kortej, İzmit Kent Meydanı’nda sona erdi.

SAHNE PERFORMANSLARIYLA DEVAM ETTİ

Kent Meydanı’nda devam eden programda sanatçılar Feride Köse ve Doğan Güneş Gülsever sahne aldı. Seslendirilen şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. "İlle de Roman olsun" şarkısının çalındığı anlarda alanda hareketlilik arttı. Aşkın Akdemirci ve ekibinin dans gösterileri de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Program, akşam saatlerinde sona erdi.

İzmitte Roman kültürü rüzgarı esti

#Kocaeli#Dünya Romanlar Günü#Kutlama

