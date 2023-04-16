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İzmit'te özel halk otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

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#Kocaeli#İzmit#Kaza
İzmitte özel halk otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 04:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kavşakta özel halk otobüsüyle çarpışan ambulansta 1'i sürücü 2 sağlık görevlisi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi üzerindeki Otogar kavşağında meydana geldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hasta götürüp, ardından istasyonuna geri dönüşe geçen Ş.M. yönetimindeki 41 AGN 300 plakalı ambulans, kavşakta İ.S.'nin kullandığı 41 J 0384 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ambulanstaki sürücü ile sağlık görevlilerini bulundukları yerden çıkardı. Sürücü Ş.M. ile sağlık görevlileri H.H.E. ve C.K., meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli#İzmit#Kaza

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