İzmit'te ormanda yetiştirilen 371 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Yassıbağ Mahallesi Kurubaraj mevkisinde ormanlık alan içerisinde kenevir ekili olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, kenevirleri ekenlerin B.D. ve İ.T. olduğunu belirledi. 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 214 gram esrar ele geçirildi. Ormanlık alana ekilen 371 kök Hint keneviri ise imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.