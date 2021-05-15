İzmit'te kumar baskını! 24 kişiye ceza yağdı

İzmit’te dün bir kahvehane ile evde kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri hareket geçti. Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edildi. Eve yapılan baskında ise 10 kişinin kumar oynadıkları belirlendi.







24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

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