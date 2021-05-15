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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 15.05.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

İzmit'te kumar baskını! 24 kişiye ceza yağdı

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İzmit'te kumar baskını! 24 kişiye ceza yağdı

İzmit'te bir kahvehane ile eve yapılan baskında kumar oynayan 24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Kumar oynayan ve oynanması için yer sağlayanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmit’te dün bir kahvehane ile evde kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri hareket geçti. Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edildi. Eve yapılan baskında ise 10 kişinin kumar oynadıkları belirlendi.

İzmitte kumar baskını 24 kişiye ceza yağdı



24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmitte kumar baskını 24 kişiye ceza yağdı

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