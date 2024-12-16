×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmit'te korkutan yangın: İki katlı ev alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#Ahşap Bina
İzmitte korkutan yangın: İki katlı ev alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 03:36

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İzmitte korkutan yangın: İki katlı ev alev alev yandı

Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ekipler, taşıdıkları uzun hortumlar ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Evde ikamet eden yaşlı kadının yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

İzmitte korkutan yangın: İki katlı ev alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Ahşap Bina

BAKMADAN GEÇME!