Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmit'te icra memurunu, anlaşmazlık yaşadığı dava için vurmuş

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 12:42

İZMİT'te iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut'u silahla yaralayan avukat Teoman Ekşioğlu ifadesinde, bir dava nedeniyle Alyakut ile anlaşmazlık yaşadığı için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut, yol üstündeki çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Polis, icra memurunu vuran kişinin, avukat Teoman Ekşioğlu olduğunu belirledi. Ekşioğlu, aynı gün İstanbul Kadıköy'de yakalanıp gözaltına alındı. İzmit'e getirilen Ekşioğlu, polise verdiği ifadesinde, icra memuru Alyakut'un baktığı bir dosyada anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

İzmitte icra memurunu, anlaşmazlık yaşadığı dava için vurmuş

Haberin Devamı

Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ekşioğlu, Cumhuriyet savcısına ve mahkemeye verdiği ifadelerde de polisteki ifadesini tekrar etti. Teoman Ekşioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık