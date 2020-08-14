İzmit'te hayvanlarına baktığı besicinin kızını gasbeden çoban, yakalandı

Besici C.K. içerisinde 14 bin lira ile kimliği ve banka kartlarının bulunduğu çantasını evinde, kızı T.K.’ye bıraktı. C.K.’nin hayvanlarına bakan çoban Mehmet İ., durumdan haberdar olunca, patronunun evine gitti. Mehmet İ., evde yalnız olan T.K.’yı bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, çantayı aldı. Çoban kaçarken, kızının haber verdiği C.K. jandarmaya başvurdu.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Mehmet İ.’nin İstanbul Büyükçekmece’de bir otelde kaldığını belirledi. Jandarma, şüpheliyi, gece yarısı düzenlediği operasyonla otel odasında yakaladı.



Çantadaki paraların bir kısmını harcadığı tespit edilen Mehmet İ.’nin 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ., 4 ay süreyle adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.