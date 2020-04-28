İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü
İzmit'te havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü, PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' uyarılarına zaman zaman dikkat edilmediği gözlendi.
Kentte güzel havayla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymadıkları görülen vatandaşlar, özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Ancak genel olarak herkesin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında ekip araçlarıyla anonslar yaparak sokağa çıkanlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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