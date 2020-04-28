MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü
GeriGündem İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmit'te güzel hava insanları sokağa döktü
Abone Olgoogle-news

İzmit'te havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü, PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' uyarılarına zaman zaman dikkat edilmediği gözlendi.

Kentte güzel havayla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymadıkları görülen vatandaşlar, özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Ancak genel olarak herkesin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında ekip araçlarıyla anonslar yaparak sokağa çıkanlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle