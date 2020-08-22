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Selda Hatun TAN-Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 18:43 | Son Güncelleme:

İzmit'te fabrikada yangın paniği: 10 işçi dumandan etkilendi

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İzmit'te fabrikada yangın paniği: 10 işçi dumandan etkilendi
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İZMİT’te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanelerde tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir piston fabrikasında meydana geldi. Üretimin yapıldığı testere bölümünde yangın çıktığını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Bu sırada yangından yayılan dumanlar fabrika içerisinde bulunan diğer birimleri kapladı. Yangında fabrikada küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 10 işçi ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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