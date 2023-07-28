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İzmit'te elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı! Şüpheli yakalandı

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#İzmit#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet
İzmitte elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 15:15

İzmit’te elinde çiçek, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen S.A. (37) adlı kadın, yanına yaklaşan erkek tarafından elinden ve bacağından tabancayla vuruldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmayla şüpheli B.İ.'yi operasyonla yakaladı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde tekneler önünde meydana geldi. S.A. isimli kadın, elinde çiçekle, arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada tabancayla yanına yaklaşan erkek tarafından vuruldu.

Elinden ve bacağından yaralanan S.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Taksiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmitte elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Şüpheli yakalandı

Polis ekipleri yaptığı çalışmayla şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. B.İ., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

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Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İzmit#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet

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