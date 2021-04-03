İzmit'te D-100 Karayolu'nda trafiği kilitleyen çalışma

İzmit’te 2 gün önce kablosu kopan yüksek gerilim hattında yapılan onarım için D-100 Karayolu, 20 dakika trafiğe kapatıldı. Metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

İzmit’te 1 Nisan günü, yaklaşık 140 bin volt elektrik taşıyan yüksek gerilim hattının kablosu koparak D-100 Karayolu ile yan yola düştü. Kablo yoldan kaldırılırken, ekipler, bugün onarım çalışması yaptı. Kablonun gerdirilerek direkler arasına asılması amacıyla yapılan çalışma sırasında D-100 Karayolu ve yan yollar, çift yönlü trafiğe kapatıldı. 20 dakika süren çalışma sonunda yol yeniden trafiğe açıldı.

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