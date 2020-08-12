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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 19:00,Son Güncelleme:

İzmit'te borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

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İzmit'te borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
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İzmit’te, kendisine borcu olan kişiye tabanca ile ateş edip, 3 kişiyi vurarak yaralanmalarına neden olan Ali Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmit Sanayi Sitesi’nde dün 11'inci Cadde'de meydana gelen olayda eskiden galericilik yapan Ali Ü., iddiaya göre kendisine borcu olan kişiyi gördü. Ali Ü. tabancasını çıkartarak ateşlerken, borcu olan kişi kaçmaya başladı. Ali Ü.'nün tabancasını ardı ardına ateşlemesi sonucu kurşunlar aralarında alacaklısının da bulunduğu 3 kişiye isabet etti. Yaralanan A.K.Y., M.M. ve A.D. kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ail Ü. bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklananan Ali Ü. cezaevine gönderildi.

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