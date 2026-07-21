İzmit’te başkana eşiyle gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmit Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürülüyor. Belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, Başkan Hürriyet’in eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu iddia ediliyor.

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GÖZALTINDAKİ 28 ŞÜPHELİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, CHP Parti Meclis Üyesi-Encümen Üyesi Hamit İlker Ulusoy, Ömer Akın, Gökhan Ercan, Leyla Kıran, Nusret Ömürhan Yılmaz, Figan Çetin, Burak Güreşen, Engin Ertaç, Mehmet Ersoylu, Hakan Oral, İrfan Can, Hüseyin Demirkır, Özlem Kırma Dalkıç, Yusuf Kırıcı, Demet Işıldak, Zekiye Köstekli Oral, Adem Ok, Kenan Yılmaz, Yasin Ok, Çetin Sarıca, Ramazan Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Cemil Çelik, Nihat Önal, Selin Evren Özoğlu.