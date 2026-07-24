İzmit’te Başkan ve eşi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmit Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in arasında bulunduğu 31 kişi hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla 20 Temmuz 2026’da gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İHALELERDE AKRABA İLİŞKİSİ
Şüpheliler dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Hâkimlik sorgularının ardından, Fatma Kaplan Hürriyet, Murat Hürriyet, Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürülüyor.