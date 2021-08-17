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Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 17.08.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

İzmit'te acı olay: Traktör devrildi, sürücü ölü bulundu

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İzmit'te Yaşar Koç (77) tarlaya giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Deretepe mevkisindeki tarlasına gitmek için evden çıkan Yaşar Koç, traktörüyle bölgedeki toprak yola girdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Koç, traktörden toprak zemine savruldu.

Babasından haber alamayıp meraklanan Mehmet Koç, tarlaya gitmek için girdiği toprak yolda traktörün devrildiğini ve babasının da hareketsiz yattığını gördü. Mehmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kontrolünde Yaşar Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmitte acı olay: Traktör devrildi, sürücü ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşar Koç'un cenazesi, polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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