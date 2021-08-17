İzmit'te acı olay: Traktör devrildi, sürücü ölü bulundu

Kaza, öğleden sonra Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Deretepe mevkisindeki tarlasına gitmek için evden çıkan Yaşar Koç, traktörüyle bölgedeki toprak yola girdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Koç, traktörden toprak zemine savruldu.

Babasından haber alamayıp meraklanan Mehmet Koç, tarlaya gitmek için girdiği toprak yolda traktörün devrildiğini ve babasının da hareketsiz yattığını gördü. Mehmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kontrolünde Yaşar Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşar Koç'un cenazesi, polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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