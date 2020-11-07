MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmit’te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi
GeriGündem İzmit’te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

İzmit’te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmit’te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

İZMİT’te polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve deponun önünde yükleme yapılan araçta yapılan aramada 540 kilo kaçak tütün, 11 bin 800 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 600 boş makaron ile 100 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle