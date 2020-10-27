İzmit'in renkleri

Körfeze inen kuşlar, burada hem dinleniyor hem de sahil şeridi boyunca denizin dibini tarayarak besleniyor. Dün sabah da bölgeye yüzlerce flamingo geldi. Sahilde sabah yürüyüşü yapanlar, kıyıdaki flamingoları doyasıya izledi. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.