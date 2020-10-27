Ergün AYAZ / DHA
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İzmit'in renkleri
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölgede, 150 farklı kuş türü barınıyor.
Körfeze inen kuşlar, burada hem dinleniyor hem de sahil şeridi boyunca denizin dibini tarayarak besleniyor. Dün sabah da bölgeye yüzlerce flamingo geldi. Sahilde sabah yürüyüşü yapanlar, kıyıdaki flamingoları doyasıya izledi. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.
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