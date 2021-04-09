İzmit Posta Kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi İzmit'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodlarına özellikle adres bilgilerimizi vermemiz gereken durumlarda ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden yaşadığımız bölge her neresiyle, oranın posta kodunu bilmemiz de önem arz ediyor. Peki, Kocaeli'nin bir ilçesi olan İzmit'in posta kodu kaçtır? İzmit'in mahallelerinin posta kodu kaçtır? İşte bu konu hakkında öğrenilmesi gerekenler.
İzmit Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. Toplamda 7 tane semti bulunmaktadır. Bu semtlerde yer alan mahallelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır.
İzmit Posta Kodu Kaçtır?
Kocaeli iline bağlı İzmit ilçesinin posta kodu 41310'dur.
İzmit'in Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?
Alikahya - 41310 (Akarca, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Alikahya Cumhuriyet, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Karadenizliler mahalleleri)
Çarşı - 41300 (Cedit, Çukurbağ, Ömeraga, Terzibayırı ve Topçular mahalleleri)
Gündoğdu - 41060 (28 Haziran, Ayazma, Bekirdere, Erenler, Gündoğdu, Malta, Tavşantepe, Tepeköy ve Yeşilova mahalleleri)
Merkez Köyler - 41000 (Akpınar, Ambarlı, Arızlı, Biberoğlu, Çağırgan, Çubuklubala, Durhasan, Hakkaniye, Gedikli, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Nebihoca, Ortaburun, Sapakpınar, Sepetçi, Sultaniye, Süverler, Şahinler, Yenice ve Zeytinburnu köyleri)
Sahil - 41040 (Karabaş, Körfez ve Sanayi mahalleleri)
Saraybahçe - 41200 (Akçakoca, Hacıhasan, Hacıhızır, Kemalpaşa, Kozluk, Orhan, Tepecik, Turgut ve Veliahmet mahallleri)
Yenidoğan - 41100 (Cumhuriyet, Doğan, Fatih, Gültepe, Hatipköy, Kocatepe, Kuruçeşme Fatih, Serdar, Şirintepe, Tüysüzler, Yeni, Yenidoğan ve Zabıtan mahalleleri)
Yenişehir - 41050 (Kadıköy, Mehmetalipaşa, Yahya Kaptan ve Yenişehir mahalleleri)
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