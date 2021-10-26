İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında körfezin doğu ucunda demirli bulunan Bahama bandıralı kuru yük gemisinin denize hidrolik yağı döktüğü tespit edildi.
‘CS Calla’ isimli gemiye 2 milyon 733 bin 315 TL ceza kesildi.
Ardından kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
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