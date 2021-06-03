MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
GeriGündem İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, İzmit Körfezi’ne atık bıraktığı belirlenen gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi. Deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkisinde demirli, Türk bandıralı ‘Mega D’ isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletti.

İzmit Körfezine gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi. Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi