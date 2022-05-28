İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha bırakıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi’ndeki balık çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2017'de başlatılan İzmit Körfezi’ni Balıklandırma Projesi’nin 5'inci etabı, bugün Gölcük Değirmendere Sahili’nde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve çok sayıda kişi katıldı. Proje kapsamında denize 2 bin kalkan, 2 bin çupra ve 2 bin levrek olmak üzere 6 bin balık bırakıldı. Böylece bugüne kadar İzmit Körfezi’ne 30 bin balık bırakılmış oldu.

Marmara Denizi’nin kurtarılması noktasında önemli bir proje yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Biz denizi yaptığımız arıtma tesisleriyle havadan, karadan, denizden denetimlerle bir taraftan korumaya çalışıyoruz diğer taraftan da denizdeki biyoçeşitliliği artırmak, balık çeşitliliğini ve sayısını artırmak için de balıklandırma projesine 2017’den beri devam ediyoruz. Bugüne kadar 24 bin balık denize bırakılmıştı. Bugünkü etkinlikle beraber toplam 30 bin balık denize ulaşmış olacak. Bazı balıkların üzerine çipler takarak takip ediyoruz. Belli bir sürenin sonunda buradaki balıkçılar tarafından avlandığını da tespit etme imkanımız oluyor. Balıkçılığa da ciddi manada katkısı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan denizdeki balık popülasyonu artarken, diğer taraftan da balıkçılarımıza katkı sağlamış oluyoruz. Gerçekten Marmara Denizi’ni canlandırmak açısından son derece kıymetli bir proje” dedi.Marmara Denizi’nde bu yıl müsilaj sorunu yaşanmayacağını da kaydeden Büyükakın, “Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak bir bilim heyeti oluşturmuştuk. Çevre Bakanlığı'mızla birlikte oluşturduğumuz bu heyeti yaptığı çalışmaları, bir kez daha Ankara’da yaptığımız toplantı ile değerlendirdik. O toplantıda bu sene denizde yoğun bir müsilaj problemi yaşanmayacağı ortaya çıktı. Daha önce bakanımız tarafından açıklanmış olan 22 maddelik eylem planı detaylı bir şekilde takip ediliyor. Arıtma tesislerinin yapılması burada en hayati öneme sahip konulardan bir tanesi. O konuda da Çevre Bakanlığı’nın TBMM’de bir yasal düzenleme çalışması devam ediyor. O bittiğinde arıtma tesislerinin ve eylem planındaki diğer maddelerin hayata geçirilmesi ile ilgili de çok ciddi mesafeler kat edilecek. Bütün belediyelerimiz eylem planına sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Çevre Bakanlığı'mız da bunu takip ediyor” diye konuştu.