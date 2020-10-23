İzmit Körfezi’ne 5 bin balık bırakıldı

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı kapsamında levrek, çupra ve kalkan balıkları denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında üretilen yaklaşık 5 bin balık, Darıca Millet Bahçesi Sahili'nden denize bırakıldı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve milli sporcu Şahika Encümen katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ''İzmit Körfezimiz başta olmak üzere tatlı sularımızda olta balıkçılığına dönük adımlar atıyoruz. Balık çeşitliliğimizin arttığı her geçen gün balıklandırma çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Bu adımlardan birisi İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı olan Darıca Sahili'nde balıklarımızı denizle buluşturduk. 2017 ve 2018 yılları içerisinde levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere toplam 12 bin adet balık İzmit Körfezi’ne bırakılmıştı. Ancak bu balıklarımızın farklı bir özelliği var. Bu balıklarımız İzmit Körfezi'nden alınıp Trabzon ve Antalya'ya yetiştirildi. Balıklarımızın üzerinde çipleri var. Bunlar yavru balık değil. Böylelikle balıklarımızın ne kadar büyüdüklerini ve nerede olduklarını görebileceğiz” dedi.