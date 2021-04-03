İzmit Körfezi'ndeki korkutan görüntü için inceleme başlatıldı! Nedeni belli oldu
İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde oluşan görüntü için harekete geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre su yüzeyinde deniz salyasından kaynaklı beyaz tabaka oluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.
GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ DENİZ SALYASI
Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.
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