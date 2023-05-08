Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

Güncelleme Tarihi:

#İzmit Körfezi#Deniz#NASA
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 14:50

İzmit Körfezi’nde deniz turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.

Haberin Devamı

Geçen yıllarda evsel ya da sanayi atıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde renk değişimlerini yaşanan İzmit Körfezi, bu kez turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde daha yoğun olarak görüldü. Renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.

NASA’nın resmi internet sitesinden 4 Mayıs tarihinde paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmit Körfezi#Deniz#NASA

BAKMADAN GEÇME!

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık