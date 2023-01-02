İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

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İzmit Körfezi'nin doğu ucunda sahil şeridinde deniz kenarı ve kayalıklar kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı.

Sahil şeridi kırmızı renge bürünürken, uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.

Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, “Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır. Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılardır. Ancak besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabilir. Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.