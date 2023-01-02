Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmit#İzmit Körfezi#Kırmızı Yosun
İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 13:39

İzmit Körfezi’nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Sahil şeridi kırmızı renge büründü. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, “Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.

Haberin Devamı

İzmit Körfezi'nin doğu ucunda sahil şeridinde deniz kenarı ve kayalıklar kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı.

Sahil şeridi kırmızı renge bürünürken, uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, “Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır. Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılardır. Ancak besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabilir. Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmit#İzmit Körfezi#Kırmızı Yosun

BAKMADAN GEÇME!

Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu

BAKMADAN GEÇME!

Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu