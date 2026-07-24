İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şüphelinin ifadesine ulaşıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Koral Altın, ifadesinde, "Leyla Hanım" belgeselinin idari yapımcısı olduğunu, tutuklu şüpheli İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in daha önce planladıkları ancak gerçekleştiremedikleri belgeselin yeniden çekilmesini istediğini söyledi.

Altın, belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin lira karşılığında anlaştıklarını, ödemenin bir yıldan uzun sürede tamamlandığını, belgeselin bazı bölümlerinde yapılan revizeler ve sanatçıların bir günlük katılımı karşılığında 800 bin lira aldığını, bunun 500 bin lirasını ise tutuklu şüpheli Burak Güreşen'den elden teslim aldığını ifade etti.

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Fatma Kaplan Hürriyet'in 300 bin liralık geri kalan ödemeyi şahsi hesabından gönderdiğini ve ödemelerin karşılığında imza atmadığını belirten Altın, Hürriyet'in 300 bin lira göndermesine şaşırdığını kaydetti.

Koral Altın, ifadesinde, "Belediyede 196 bin lira teminatım bulunmaktadır. Söz konusu belgesel, 16 ödüllü olmasına rağmen Fatma Kaplan Hürriyet'in inadından ve benimle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı. Başkan Hanım, 2024 seçimlerinde bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı. Hatta seçimlerden önce belgeselin galasını yapıp kendi reklamını yaptı. Belgeselin ücretsiz olarak gösterilmesi için tekliflerde bulunduk ancak kabul etmedi." beyanlarında bulundu.

Şüpheli Altın'a, başka suçtan tutuklu şüpheli Turgut Koç'un hesabına 6 Mayıs 2022'de 100 bin lira gönderdiği hatırlatıldı.

Altın, ödemesini belediyeden doğrudan alamadığı için bir kısmını Y. Otomotiv'den aldığını, bu firmanın hesabına 1 milyon lira gönderdiğini, paranın neden belediye yerine bu firma tarafından gönderildiğini bilmediğini, dönemin Belediye Mali İşler Müdürü'nün ise bunun Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatı olduğunu söylediğini belirtti.

Daha sonra belediyeden ödemesini alınca 900 bin lirayı Y. Otomotiv'e iade ettiğini öne süren Altın, firma yetkililerinin kalan 100 bin lirayı Turgut Koç'a göndermesini istemesi üzerine söz konusu ödemeyi gerçekleştirdiğini iddia etti.

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"YANILMIYORSAM BELEDİYENİN REKLAM PANOLARI ZEKİYE KÖSTEKLİ ORAL TARAFINDAN YÖNETİLDİ"

Şüphelilerden Hüseyin Ergül ifadesinde, 2014-2023 yılları arasında Fatma Kaplan Hürriyet'in şoförlüğünü yaptığını, Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi şüpheli Murat Hürriyet'in ise kuzeni olduğunu söyledi.

Ergül, ifadesinde, şunları kaydetti:

"Murat Hürriyet, tabiri caizse İzmit Belediyesinin gölge başkanıdır. Kritik yerlerdeki personel bu kişi tarafından yerleştirilmiştir. Fatih Gökbudak isimli kişi Başkan'ın yanına yerleştirilmiştir, bir nevi asistanıdır. Burak Güreşen isimli kişi Murat Hürriyet'in akrabası olup, Fen İşleri Müdürü'dür. Hakan Oral isimli kişiden de bahsetmek istiyorum. Bu kişi Murat Hürriyet'in akrabasıdır. Zekiye Köstekli Oral (tutuklu şüpheli), Hakan Oral isimli kişinin eşidir. Zekiye Köstekli Oral, belediyeye powerbank ve yılbaşı ajandası benzeri hediyeler için 2020-2021 yıllarında doğrudan temin ile teklif verip ihaleyi kazanmıştır. Aslında bu işin arkasında Murat Hürriyet vardır."

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Dönemin satın alma müdürünün söz konusu işlerin çok pahalı olduğunu ve yapılmaması gerektiğini söylediğini, ancak daha sonra ihaleyi aynı kişinin aldığını belirten Ergül, "Yanılmıyorsam belediyenin reklam panoları da Zekiye Köstekli Oral tarafından yönetildi. İzmit Belediyesinde evlenen çiftlere hediye edilen Kocaelispor baskılı yastıkların da bu kişi tarafından belediyeye verildiğini biliyorum. Çetin Sarıca (tutuklu şüpheli) isimli kişi Başkan'ın danışmanı olup, Ordu Milletvekili S.T. ile ilişkisi vardır. İzmit'ten duyduğumuz imar ve iskanla ilgili problemlerde, vatandaşlar bu kişiye gidip bir nevi işlerini halledebilirdi." ifadelerini kullandı.

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Ergül, ifadesine şöyle devam etti:

"Özel kalem Ömürhan Yılmaz'dan (tutuklu şüpheli) bahsetmek istiyorum. Başkan'ın makam şoförlüğünü yaptığım zamanda, bir keresinde çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı. Elimde dokunduğumda para olduğunu hissettim. Poşeti arabaya bıraktım ve Başkanı eve götürdüm, poşeti Başkan aldı. Ömürhan Yılmaz ile almaya giderken bana "Abi daha para sayması bitmemiştir." dedi. Beraber güldük."

"KRİTİK POZİSYONLAR, MURAT HÜRRİYET TARAFINDAN BELİRLENİR"

Şüphelilerden Ümit Duygu Çetiner, ifadesinde İzmit Belediyesinde 5 yıl boyunca Fatma Kaplan Hürriyet'in özel kalemi olarak görev yaptığını, 2019'daki belediye seçimlerinin ardından Hürriyet'in göreve başlamasıyla kendisinin de belediyedeki görevine başladığını, 2024 yılında ise görevinden ayrıldığını söyledi.

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Çetiner, ifadesinde şunları anlattı:

"Başkan Hanım'ın odasının arka tarafında bulunan bir başka odaya aldığı hediyeler bırakılırdı. Hediyelerin bir kısmını açma yetkim vardı, örneğin vazo geldiğinde açabilirdim. Ancak bazı paketleri yalnızca Başkan Hanım açar, kimsenin dokunmasına izin vermezdi. Başkan Hanım yanında siyah bir bilgisayar çantası tarzı bir şey taşırdı. Bu çantayı da kimse açamazdı. Hüseyin Ergül, sohbetimizde, Başkan Hanım'ın bu çantasını açtığını gülerek içinde para olduğunu bana söyledi. Başkan Hanım'a sürekli hediyeler gelirdi. Bu hediyelerin içinde ne olduğu bilinmezdi. Hatta bir keresinde Hüseyin, sohbetimizde, hediye bir kıyafet paketinin geldiğini bu paketin içerisinde para olabileceğini, paketin çok büyük olduğunu buna kimsenin dokunamadığını ifade etmişti."

Çetiner'e, Turgut Koç'un 29 Haziran'da verdiği, "Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Başkan benden araç ihale işi olduğu için para istedi." şeklindeki ifadesi okundu.

Söz konusu olayla ilgili bilgisinin olmadığını belirten şüpheli Çetiner, "Ancak Turgut Koç, konuşmalarımız sırasında bana Başkan Hanım'a sünnet düğünü yaparak parayı legalleştirebileceğini söylediğini ifade etmişti. Turgut Koç ile 2022 yılı Eylül-Ekim aylarına ait yazışmalarımız bulunmaktadır. Anladığım kadarıyla ihale de bu tarihlerdeydi. Başkan Hanım sünnet düğününü 9 Aralık 2022'de yaptı ve İzmit'te çok sayıda davetli katıldı." dedi.

Ümit Duygu Çetiner, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Murat Hürriyet, Fatma Kaplan Hürriyet'in eşidir. Belediye, tabiri caizse bu kişi tarafından yönetilir. Basında da bu kişinin gölge başkan olduğuna dair haberler çıkmıştı. Kritik pozisyonlar, Murat Hürriyet tarafından belirlenir. Bu kişinin zengin bir iş adamından marka saat hediye aldığını çevremdekilerden duymuştum. Burak Güreşen, İzmit Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olduktan kısa bir süre sonra kendisine ev almıştır. Bu kişi sürekli elinde bir çantayla Başkan Hanım'ın odasına girerdi. Bu kişi de Murat Hürriyet'in akrabasıdır."

OPERASYON

Soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirlenmişti.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda, soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası polis ekiplerince Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,⁠ ⁠Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ⁠Yüksel Kırıcı, ⁠Adem Ok, ⁠Ali Han Ünal,⁠ ⁠İrfan Can,⁠ ⁠Kenan Yılmaz, ⁠Murat Hürriyet, ⁠Nihat Önal, Seyhan Özcan, ⁠Burak Güreşen, ⁠Cemil Yılmaz, ⁠Çetin Sarıca, ⁠Gökhan Ercan, Hakan Oral,⁠ ⁠Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklanmalarına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.