İzmit Belediyesi’ne operasyonda şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda 20 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenlendi.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İzmit Belediyesi’nde de arama yapıldı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Rüşvet’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirildi.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.(DHA)