İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan kütüphaneyi tanıttı

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan ve geçen ay hizmete giren Çetin Emeç Kütüphanesi, düzenlenen törenle tanıtıldı. Bünyesinde bulunan binlerce kitabın yanı sıra, 25 bin kitaplık dijital arşiviyle hizmete giren kütüphane, öğrencilere internet imkanı da sağlıyor. Amaçlarının öğrencilerin kitaba ulaşabilme imkanlarını artırmak olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, bu gibi kültürel hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

'PANDEMİDEN SONRA DAHA FAZLA KİTLELERE ULAŞACAĞIZ'

Kütüphanenin aynı anda 100'den fazla kişiye ev sahipliği yapabildiğini, fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu kapasitenin altında kullanılacağını ifade eden Hürriyet, "Hizmet verecek olan bu kütüphanemiz 310 metrekare alan üzerinde kuruldu ve normalde 100 kişiye aşkın insana aynı anda hizmet verecek olan bir kütüphane. Fakat koronavirüs nedeniyle daha tedbirli, biraz daha az sayıda insanın faydalanacağı bir şekilde aktif hale getireceğiz şu anda. Pandemiden sonra inşallah daha büyük kitlelere, daha çok gencimize burası hizmet edecektir" diye konuştu.

'HEM GELENEKSEL HEM DE DİJİTAL KÜTÜPHANE BULUNUYOR'

Sanal ortamdaki kütüphane sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "İnternet erişimi de sağlayan bu kütüphane, hem geleneksel hem de dijital kütüphane hizmetini aynı anda sunuyor. Dil, edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk gibi 28 farklı ana başlık altında binlerce kaynak bulunduruyor. Dijital ortamdaki binlerce kitaplık arşiviyle hizmete başlayan İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ne internet üzerinden de ulaşılabiliyor. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.