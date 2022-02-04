İzmirli müzisyen Şener Esen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tablo güncellendi İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattıTablo güncellendi! İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattı#Koronavirüs
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMMde kabul edildiYüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMM'de kabul edildi#TBMM
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABDden bomba Rusya iddiası Ukraynayı işgal etmek için...ABD'den bomba Rusya iddiası! Ukrayna'yı işgal etmek için...#ABD
Korkunç olay Kullanılmış giysi kutusundan eşya almak isterken feci şekilde can verdiKorkunç olay! Kullanılmış giysi kutusundan eşya almak isterken feci şekilde can verdi#Bursa
DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştıDEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştı#ABD
Eve giderken neye uğradığını şaşırdı... Bir anda kendini yeraltında bulduEve giderken neye uğradığını şaşırdı... Bir anda kendini yeraltında buldu#Elazığ
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaretEmine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret#Emine Erdoğan
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı Sürpriz...Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! Sürpriz...#Fenerbahçe
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi #Terör
HABERLERGündem Haberleri

İzmirli müzisyen Şener Esen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

#Şener Esen#Müzisyen#Saldırı
İzmirli müzisyen Şener Esene silahlı saldırı Hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, müzisyen Şener Esen (42), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirli müzisyen Şener Esene silahlı saldırı Hayatını kaybetti

Haberin Devamı

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şener Esen#Müzisyen#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan