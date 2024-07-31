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İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde orman yangını

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#İzmir#Urala#Çeşme
İzmirin Urla ve Çeşme ilçesinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 13:23

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla'da devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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Çeşme Germiyan Mahallesi ile Urla Kocadere mevkinde çıkan orman yangını saat 11.45 sıralarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

Urla'daki yangında, bölgeden yükselen dumanlar 10 kilometre öteden görülürken, havadan 1 uçak, 8 helikopter ve karadan da 25 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının yerleşim alanlarına oldukça yakın bir yerde olması sebebiyle ekipler alevleri söndürebilmek için büyük çaba harcıyor.

İzmirin Urla ve Çeşme ilçesinde orman yangını

Çeşme'deki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 arazöz ile müdahale sürüyor.

İzmirin Urla ve Çeşme ilçesinde orman yangını

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#İzmir#Urala#Çeşme

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