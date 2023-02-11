Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesinden acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Levent Tosyalı#Deprem#Kahramanmaraş
İzmirin tanınmış cerrahı ve annesinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 12:02

Hatay'da enkaz altında kalan, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli Dr. Levent Tosyalı ve annesi Meral Tosyalı, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İzmir'in tanınmış cerrahlarından olan, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli, emekli Hava Tabip Albay Levent Tosyalı, annesini ziyaret etmek için gittiği Antakya'da, 6 Şubat'ta depreme yakalandı. Dereboy Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki İnsel Apartmanı'nın enkazı başından ayrılmayan eşi psikolog Meltem Tosyalı, 5 yaşında kız çocuk babası olan eşi Levent Tosyalı ve kayınvalidesi Meral Tosyalı'nın iyi haberini beklemeye başladı ancak anne ve oğlundan acı haber geldi. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalan Beyin ve Sinir Cerrahi bölümü hekimimiz Op. Dr. Levent Tosyalı ve annesinin vefat ettiği haberi bizi derinden üzmüştür. Hekimimiz ve annesi için Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Tosyalı#Deprem#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi
Bakliyat değil konserve yollayın

Bakliyat değil konserve yollayın

#Deprem