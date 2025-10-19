İzmir’in su kaynakları tükeniyor... Balçova barajı da kurudu

Haberin Devamı

Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle İzmir’de barajlardaki su oranı her geçen gün düşüyor. Kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Balçova Barajı da kurudu. Daha önce kuruyan Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajları ile birlikte kente içme suyu sağlayan 6 barajdan 3’ü kurumuş oldu. Kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2.58’e, Ürkmez Barajı’nda yüzde 3.64’e, Güzelhisar Barajı’nda ise yüzde 47.7’ye geriledi.

SULARI BİLİNÇLİ KULLANALIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU), 15 yıldır içme suyu alınmayan Güzelhisar Barajı’ndan, ayrıca yenilenen Sarıkız, Göksu ve Halkapınar kuyularından içme suyu temin ederek İzmir’in günlük su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kentte içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için alınan tedbirler de uygulanmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜ KORUMA ALTINDA

Şanlıurfa’da Mezopotamya Sümbülü ile Balıklıgöl, Takoran Vadisi, Fırat Kanyonu ve Korçik Dağı doğal-ekolojik özellikleri dolayısıyla koruma altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eyyübiye, Siverek, Halfeti ve Karaköprü ilçelerinde yer alan 4 alan ile Mezopotamya Sümbülü’nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak koruma statüsüne alındığını şu sözlerle duyurdu:

“Şanlıurfa’da 4 bölgemiz ve Mezopotamya Sümbülü taşıdığı ender özellikler dolayısıyla Doğal Sit Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillenerek Resmi Gazete’de ilan edildi.”