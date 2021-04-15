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Gündem
İZMİR,(DHA) -
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Ege beşik gibi! Peş peşe iki deprem...

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Ege beşik gibi! Peş peşe iki deprem...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe 3.9 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

Ege beşik gibi Peş peşe iki deprem...

SAAT 07.10'DA ÇANAKKALE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10'da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Ege beşik gibi Peş peşe iki deprem...

 

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