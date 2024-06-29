İzmir’in Seçil Erzan’ı... Yemek yemiyor ifade veremiyor

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İZMİR’de Denizbank Bornova Şubesi’nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Hatice Ö., iddiaya göre yüksek kâr vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 işinsanından yaklaşık 200 milyon TL topladı. Ancak topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.’ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre, banka müdiresi para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi, ancak bir süre sonra işinsanları dolandırıldıklarını anladı.

PSİKİYATRİYE YATIRILDI

Mağdurlar durumu polise bildirip Hatice Ö.’den şikâyetçi olunca önceki gün gözaltı kararı çıkarıldı. Evinde intihar teşebbüsünde bulunduktan sonra pişman olup hastaneye giden ve tedaviye alınan Hatice Ö.’nün psikiyatri kliniğine yatırıldığı öğrenildi. Yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi. Denizbank da olayla ilgili inceleme başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hatice Ö.’nün bankayla ilişiği de kesildi.

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MAKAM ODASI ARANDI

- Operasyonu yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Hatice Ö.’nün görev yaptığı Denizbank Bornova Şubesi’ndeki odasında ve ‘Karşıyaka Döviz’ isimli işyerinde arama gerçekleştirdi. Bulunan belgeler ve dijital evraklar incelenmek üzere el konularak emniyete götürüldü.

BİR BANKACI DAHA GÖZALTINDA

- Operasyon kapsamında banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Önceki gün gözaltına alınan döviz bürosu sahibi S.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.’nin ifadesinde, “Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

KARŞIKYAKA SPOR: ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

- Hatice Ö.’nün yönetim kurulu üyeliği yaptığı Karşıyaka Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı: “Eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö.’nün ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür. Bu çerçevede Hatice Ö. hâlihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır.”