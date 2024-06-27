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İzmir'de Seçil Erzan vakası... 200 milyon liralık vurgun iddiası! İntihar girişiminde bulunmuş

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#İzmir#Vurgun#Dolandırıcılık
İzmirde Seçil Erzan vakası... 200 milyon liralık vurgun iddiası İntihar girişiminde bulunmuş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 16:21

İzmir'de Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. İntihar girişiminde bulunan Hatice Ö.'nün daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

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Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

İzmirde Seçil Erzan vakası... 200 milyon liralık vurgun iddiası İntihar girişiminde bulunmuş

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibarıyla kesildi.

İzmirde Seçil Erzan vakası... 200 milyon liralık vurgun iddiası İntihar girişiminde bulunmuş

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE GÖZALTI

Hatice Ö.'nün dolandırdığı Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından aldığı 200 milyon lirayı verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

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#İzmir#Vurgun#Dolandırıcılık

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