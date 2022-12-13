İzmir’in sağanağa teslim: Sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar; Ödemiş, Kiraz ve Tire’de günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle dönerken, ekipler suları tahliye etmek için seferber oldu.

YAŞLI KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Etkili sağanak nedeniyle, Tire ilçesinde yaşayan Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Koca’nın cenazesi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu. Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.