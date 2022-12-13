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İzmir’in sağanağa teslim: Sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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#İzmir#Sağanak Yağış#İzmir Sel
İzmir’in sağanağa teslim: Sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 22:20

İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken, Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi. İzmir’in Tire ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar; Ödemiş, Kiraz ve Tire’de günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle dönerken, ekipler suları tahliye etmek için seferber oldu.

İzmir’in sağanağa teslim: Sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞLI KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Etkili sağanak nedeniyle, Tire ilçesinde yaşayan Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Koca’nın cenazesi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu. Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.

 

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#İzmir#Sağanak Yağış#İzmir Sel

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