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İzmir'in Menderes ilçesinde 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon: Belediye çalışanları da gözaltında

#İzmir#Menderes#Menderes Belediyesi
İzmirin Menderes ilçesinde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: Belediye çalışanları da gözaltında

İzmir'in Menderes ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülen 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişinin, 2018-2021 yıllarında toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesinin incelendiği ve incelenen 7 ihalede 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğu belirlendi.

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Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli arasında belediyede üst düzey yönetici konumundaki Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Mali Hizmetler Müdürü F.E.'nin de bulunduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Menderes Belediyesi'nden, operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar imzasıyla yapılan açıklamada, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Bu personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.

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#İzmir#Menderes#Menderes Belediyesi

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