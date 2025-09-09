×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü... 350 metrelik Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü'

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#9 Eylül İzmir’İn Kurtuluşu#Zafer Yürüyüşü
İzmirin kurtuluşunun 103. yıl dönümü... 350 metrelik Türk bayrağı ile Zafer Yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 10:39

İzmir'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Haberin Devamı

İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 103'üncü yıl dönümü, Valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı. Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı. Yürüyüşe AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmirin kurtuluşunun 103. yıl dönümü... 350 metrelik Türk bayrağı ile Zafer Yürüyüşü

Haberin Devamı

Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınırken, 7'den 70'e İzmirliler, yol kenarlarından da Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

Öte yandan dün Balçova'da polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memurunun şehit olması sebebiyle kortejde bando yer almadı. Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş sona erdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulması törenine geçildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#9 Eylül İzmir’İn Kurtuluşu#Zafer Yürüyüşü

BAKMADAN GEÇME!