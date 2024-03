İzmir’in kayıp yıllarını telafi edeceğiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda AK Parti tarafından düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi: “Milli mücadelenin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu’nun bereket kapısı, Ege’nin incisi İzmir’de bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. ‘Şükür efelerin, yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar. Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir.’

YARALARI SARMAYA AZ KALDI

Evet düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir’in yaralarını sarmaya az kaldı. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Tarih boyunca Ege’nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehri İzmir ihmallerin pençesinde hep yerinde saydı. Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken, bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir’e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi.





Haberin Devamı

Muhalefet salkım saçak da olsa, hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kilitlenmiştik, şimdi rotamızı Türkiye Yüzyılı’na çevirdik. Amacımız, Türkiye’nin diplomasisiyle, ekonomisiyle, üretimiyle, ordusuyla, sanayisiyle, turizmiyle, insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamaktır.

HAYAT BİÇİMİYLE DERDİMİZ YOK

İzmir’in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin o kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Dünyanın en nadide köşelerinden bu şehri kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talibiz. Unutmayınız, belediyecilik zaten bizim işimiz. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı. Ve benim milletim de bizi oralarda bırakmazdı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. İzmir 31 Mart’ta işte bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz.”

Haberin Devamı

CHP’YE: BAY KEMAL’İN AHI TUTTU

AK Partili ve MHP’li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz. Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerinde kimin hangi partiden olduğu açıkça bellidir. Peki CHP’nin DEM’lendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok.

FİLMDEKİ MAZLUM GİBİ

CHP’nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı, yokluğu belli değil. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi’den rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür Efendi’ye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki Mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal’in ahı kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul’dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, ‘tutmayın küçük enişteyi’ karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor.

Haberin Devamı

PROMOSYON SİYASETİ

CHP’nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir. Fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz. Değerli kardeşlerim, Türkiye’de son 21 yılda her şeyi değiştirdik, her şeyi geliştirdik, her konuda ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Milletimiz de gayretiyle, çalışkanlığıyla, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor, insanımıza tepeden bakıyorlardı.

Haberin Devamı

449 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e yapılan yatırımları anlatırken özetle şöyle dedi: “İzmir’e 21 yılda günümüz rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık İzmir’e. Peki bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırım diye bir şeyi var mı İzmir’de? Eğitimde şehrimize 11 bin 687 adet yeni derslik inşa ettik. 3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir’in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı? Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ama yalan bol.”