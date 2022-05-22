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İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçesinde makilik ve orman yangını

#İzmir#Dikili#Karaburun
İzmirin Karaburun ve Dikili ilçesinde makilik ve orman yangını

İzmir'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

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Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İzmirin Karaburun ve Dikili ilçesinde makilik ve orman yangını

Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmirin Karaburun ve Dikili ilçesinde makilik ve orman yangını

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#İzmir#Dikili#Karaburun

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