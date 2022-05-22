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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını: 12 hektarlık alan zarar gördü

#İzmir#Orman Yangını#Yangın

İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda toplamda 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan çıkan yangına, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopterle yapılan müdahale sonucunda, alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde 10 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de meydana gelen yangına, 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ve 4 su tankeri ile yaklaşık 3 saat yapılan müdahalenin sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Burada da ekiplerce yapılan çalışmalarda, 2 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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#İzmir#Orman Yangını#Yangın

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