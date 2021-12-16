İzmir'in iki ilçesinde jandarmadan terör operasyonu

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık'ta Çiğli ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan T.Ö.’yü gözaltına alındı. T.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, dün de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Suriye’de PKK adına silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan sınırı geçtiği tespit edilen M.Y. ve G.H., Menemen ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.