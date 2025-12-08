×
İzmir'in iki ilçesinde 24 saat su kesintisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 21:15

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, boru hattındaki arıza nedeniyle 24 saat süresince su kesintisi yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesinde Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen 800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle yarın saat 10.00'dan 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği kaydedildi. Arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ile su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, ayrıca kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşma saatinin arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

 

