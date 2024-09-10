İzmir’in gurur günü

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Valilik koordinesindeki kutlamalar Zafer Yürüyüşü ile başlarken, İzmirliler Basmane Polis Merkezi önünde 09.00’da yürüyüş için toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında yapılan yürüyüşte 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınırken, bando takımı da eşlik ederek renk kattı. 7’den 70’e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı. Topluluğun Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu.

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Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda 10.00’da, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer protokol üyeleri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

DONANMA GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI

İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıldönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.