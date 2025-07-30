×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde kıyıya vurdu: Sandalye ile tutmaya çalıştılar

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çeşme#Orkinos
İzmirin Çeşme ilçesinde kıyıya vurdu: Sandalye ile tutmaya çalıştılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 10:42

İzmir'in gözde tatil beldelerinde Çeşme'de kıyıya vuran ölü ya da yaralı orkinos vakaları panik oluşturdu. Son olarak geçtiğimiz gün kıyıya vuran bir orkinosu sandalye ile karaya çıkarmaya çalışan vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Haberin Devamı

Çeşme ilçesinde son günlerde kıyıya vuran orkinos balıklarının sayısında artış yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. İlçenin farklı koylarında benzer vakaların görülmesi üzerine, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İzmirin Çeşme ilçesinde kıyıya vurdu: Sandalye ile tutmaya çalıştılar

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayın nedenlerini araştırmak üzere bölgede çalışma yürütüyor.

Gözden Kaçmasın8.8lik depreme ameliyatta yakalandılar... Masaya sarılıp hastanın yanında durdular8.8'lik depreme ameliyatta yakalandılar... Masaya sarılıp hastanın yanında durdularHaberi görüntüle

SANDALYE İLE TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, kıyıya vuran bir orkinos balığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kıyıya vuran balığı sandalye yardımıyla karaya çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Orkinos, vatandaşların tüm tutma çabasına rağmen çırpınarak yeniden denize döndü.

Gözden KaçmasınŞaşkına çeviren manzara Antalyada sahile vurdu: 500 metre uzunluğundaŞaşkına çeviren manzara! Antalya'da sahile vurdu: 500 metre uzunluğundaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çeşme#Orkinos

BAKMADAN GEÇME!