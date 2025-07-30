İzmir'in Çeşme ilçesinde kıyıya vurdu: Sandalye ile tutmaya çalıştılar

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Çeşme ilçesinde son günlerde kıyıya vuran orkinos balıklarının sayısında artış yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. İlçenin farklı koylarında benzer vakaların görülmesi üzerine, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayın nedenlerini araştırmak üzere bölgede çalışma yürütüyor.

SANDALYE İLE TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, kıyıya vuran bir orkinos balığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kıyıya vuran balığı sandalye yardımıyla karaya çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Orkinos, vatandaşların tüm tutma çabasına rağmen çırpınarak yeniden denize döndü.